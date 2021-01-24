Кайшева - о победе в эстафете: На последнем круге сделала 110 процентов

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева, бежавшая на последнем этапе эстафеты, поделилась эмоциями после победы в гонке.

«Внутри у меня еще одышка, не могу отдышаться, еще из-за маски тяжело. Так же, как и на всех прошлых гонках, с запасом шла первые круги. На последнем я сделала 110 процентов от того, что могла», - сказала Кайшева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, кроме Кайшевой за российскую команду выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова и Светлана Миронова.

Женская сборная России выиграла эстафету на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года.