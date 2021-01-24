Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Италии, Логинов - 19-й

Норвежец Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.
Вторым стал француз Кантен Фийон Майе, замкнул тройку призеров словенец Яков Фак.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший 19-м.
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт
15 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 35.44,3 (1 шт. круг)
2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 31,3 (2)
3. Яков Фак (Словения) — 44,2 (1)
19. Александр Логинов (Россия) — 1.48,6 (4)
20. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.48,9 (5)...
28. Матвей Елисеев (Россия) — 3.17,8 (3)...
30. Евгений Гараничев (Россия) — 4.11,6 (7).