Валерий Польховский: Логинов смог набрать форму к январю, несмотря на все проблемы личного характера

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил выступления Александра Логинова в нынешнем сезоне.

Отметим, что 28-летний спортсмен стал победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце – он преодолел дистанцию в 20 км с четырьмя огневыми рубежами за 48 минут и 41,8 секунды, не допустив ни одного промаха.

– Мы с Сашей постоянно были на связи, я знал, как он тренируется, какую работу сделал, так что нужно было просто подождать, когда спортсмен наберет кондиции. Что Логинов и сделал к январю, несмотря на все проблемы личного характера. Сейчас вижу, что он постоянно улыбается, нормально настроен, так что переживать за него сверх меры нет никаких оснований, – цитирует Польховского RT.

До победы в Антхольце Логинов не поднимался в личных соревнованиях выше десятого места по ходу нынешнего сезона. Другие российские биатлонисты тоже ранее не выигрывали наград в личных гонках.