Валерий Польховский: Если Подчуфарова захотела вернуться, то никаких проблем – пожалуйста

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что Ольга Подчуфарова сможет вернуть себе место в национальной команде, если завоюет его по спортивному принципу.

В сезоне-2019/20 Подчуфарова выступала за сборную Словении, но сегодня объявила о том, что ей не удалось оформить словенское гражданство, а потому она собирается продолжить спортивную карьеру в России.

«Мы с Ольгой в течение этого сезона встречались, настрой у нее был такой, что вот-вот должна получить гражданство Словении, – рассказал Польховский в интервью для ТАСС. – Если у нее не получилось и сейчас она захотела вернуться, то никаких проблем – пожалуйста. Ей в марте надо выступить на чемпионате страны и на общих основаниях завоевать место в основной команде.

Спортивный принцип никто не отменял. Двери в сборную команду России открыты всем, кто показывает результат».

В 2017 году Подчуфарова завоевала бронзу чемпионата мира в составе сборной России в смешанной эстафете. Также в активе 28-летней биатлонистки одно золото, два серебра и три бронзы в личных гонках на этапах Кубка мира.