Комиссия Тейлора представит отчет по делу о коррупции в IBU 28 января

Независимая комиссия под руководством британского адвоката Джонатана Тейлора в четверг 28 января представит отчет по делу о коррупции в IBU.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Международного союза биатлонистов.

Комиссия Тейлора была создана в 2018 году. Одной из ее задач было выяснить, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов.

В ноябре прошлого года Тейлор заявил, что его комиссия допросила 60 человек по делу о коррупции в IBU. Было изучено порядка 70 тысяч документов и электронных файлов. Информация поступила от правоохранительных органов Австрии, Всемирного антидопингового агентства (WADA), его информатора Григория Родченкова. Комиссия также изучала электронные письма IBU, документы, предоставленные Союзом биатлонистов России и РУСАДА, а также результаты проверки допинг-проб российских биатлонистов.

Ранее Тейлор возглавлял комиссию по соответствию WADA, на основе рекомендаций которой Всемирное антидопинговое агентство ввело санкции против российского спорта.