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30 января 20:35
автор: Виктор Шарафудинов

Валерий Польховский: Гараничев, Халили и Куклина выступят на чемпионате мира

Соревнования сильнейших биатлонистов пройдут в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о том, кто из спортсменов, принимавших участие в чемпионате Европы, поедет на чемпионат мира.

«Слишком много у нас деревянных медалей на чемпионате Европы, – цитирует Польховского официальный сайт СБР. – Вот и сегодня Лариса Куклина вновь стала четвёртой. Если бы стрельба была чуть лучше, могли быть другие результаты. Куклина возвращается в основную сборную и будет готовиться к чемпионату мира.

Гонки преследования дали ответ всем, кто призывает немедленно бросать в бой молодых спортсменов, которые показывают результат на уровне Кубка IBU и даже чемпионата Европы.

Вот Даниил Серохвостов. В спринте он был десятым и мог финишировать ещё выше, а в пасьюте в конце четвёртого десятка. На первом же рубеже в преследовании он допустил четыре промаха, все ушли в одну точку. О чём это говорит? Что ему ещё учиться и учиться, а не на чемпионат мира ехать. Зачем? Чтобы добить спортсмена?

То же самое могу сказать про Настю Шевченко. Оба – талантливые спортсмены, которых нужно беречь и которым нужно просто набраться опыта, обкататься, систематизироваться. Однозначно к следующему сезону они будут готовиться в основной сборной. Нужно их постепенно растить, а не в омут кидать.

От Карима Халили мы ждали более высокой скорости. А получилось наоборот – он не ход подтянул, а стрельбу. Только в пасьюте захлебнулся немного, а две гонки до этого – все мишени поразил. Карим точно едет на чемпионат мира в Поклюку. Мы рассчитываем, что он ещё разбежится.

Поедет на чемпионат мира и Евгений Гараничев. Хочу предупредить все вопросы относительно нашего олимпийского призёра. Во-первых, тренеры не делают выводы по одной неудачной гонке. Во-вторых, программа чемпионата мира обширная, и далеко не все спортсмены полностью её проведут, ротация точно будет. В-третьих, Евгений – опытный спортсмен, который всё знает и всё умеет. Он нужен команде. Мы с ним в последние два дня много общались, он побежит на чемпионате Европы сингл-микст с Ларисой Куклиной, он в приподнятом настроении, тренируется с большим желанием. Уверен, что он справится с временными трудностями».

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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