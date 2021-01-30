Валерий Польховский: Гараничев, Халили и Куклина выступят на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о том, кто из спортсменов, принимавших участие в чемпионате Европы, поедет на чемпионат мира.

«Слишком много у нас деревянных медалей на чемпионате Европы, – цитирует Польховского официальный сайт СБР. – Вот и сегодня Лариса Куклина вновь стала четвёртой. Если бы стрельба была чуть лучше, могли быть другие результаты. Куклина возвращается в основную сборную и будет готовиться к чемпионату мира.

Гонки преследования дали ответ всем, кто призывает немедленно бросать в бой молодых спортсменов, которые показывают результат на уровне Кубка IBU и даже чемпионата Европы.

Вот Даниил Серохвостов. В спринте он был десятым и мог финишировать ещё выше, а в пасьюте в конце четвёртого десятка. На первом же рубеже в преследовании он допустил четыре промаха, все ушли в одну точку. О чём это говорит? Что ему ещё учиться и учиться, а не на чемпионат мира ехать. Зачем? Чтобы добить спортсмена?

То же самое могу сказать про Настю Шевченко. Оба – талантливые спортсмены, которых нужно беречь и которым нужно просто набраться опыта, обкататься, систематизироваться. Однозначно к следующему сезону они будут готовиться в основной сборной. Нужно их постепенно растить, а не в омут кидать.