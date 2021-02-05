Все биатлонисты сборной России допущены к участию в чемпионате мира

Сборная России по биатлону в полном составе допущена к участию в чемпионате мира, сообщает ТАСС, ссылаясь на Международный союз биатлонистов (IBU).

Ранее СБР предоставил IBU расширенную заявку команды для согласования со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР», - сообщили ТАСС в международной федерации.

Таким образом, в состав мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили. В соревнованиях женщин выступят Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

Напомним, из-за санкций со стороны WADA российская сборная на чемпионате мира будет называться «RBU» (Russian Biathlon Union). Команда будет выступать под флагом СБР, а в случае победы российского спортсмена прозвучит гимн IBU.