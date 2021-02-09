Представителям СМИ разрешили использовать российскую символику на чемпионате мира в Поклюке

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Авангард 0 Динамо Р 0 П1 1.29 Х 6.4 П2 8.3
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Йокерит 0 Северсталь 0 П1 1.87 Х 4.5 П2 3.4
Кубок Англии 20:30 Бёрнли 0 Борнмут 0 П1 2.36 Х 3.3 П2 3.2
Германия - Бундеслига 21:00 Ратиофарм Ульм 0 Бавария 0
Германия - Бундеслига 21:00 Фрапорт Скайлайнерс 0 Бамберг 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайтед 0 Кардифф Сити 0 П1 3 Х 3.2 П2 2.55
Англия - Чемпионшип 22:00 Шеффилд Уэнсдей 0 Уиком Уондерерс 0 П1 1.96 Х 3.6 П2 4
Германия - Бундеслига 22:30 Крайльсхайм Мерлинс 0 Альба 0 П1 2.4 Х П2 1.57
Германия - Бундеслига 22:30 С.Оливер Баскетс 0 Гисен 46-е 0
Кубок Англии 22:30 Манчестер Юнайтед 0 Вест Хэм Юнайтед 0 П1 1.64 Х 4.3 П2 5.2
Кубок Италии 22:45 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.85 Х 3.5 П2 2.55
Испания - Примера 23:00 Реал Мадрид 0 Хетафе 0 П1 1.58 Х 4 П2 7
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Кэпиталз 0 Филадельфия Флайерз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Оттава Сенаторз 0 Эдмонтон Ойлерз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Флорида Пантерз 0 Детройт Ред Уингз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Пистонс 0 Бруклин Нетс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Майами Хит 0 Нью-Йорк Никс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Нью-Орлеан Пеликанс 0 Хьюстон Рокетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Старз 0 Чикаго Блэкхоукс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Сан-Антонио Спёрс 0 Голден Стэйт Уорриорз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Нэшвилл Предаторз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Вегас Голден Найтс 0 Анахайм Дакс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Орландо Мэджик 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Филадельфия Сиксерс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Юта Джаз 0 Бостон Селтикс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Калгари Флэймз 0 Виннипег Джетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Кингз 0 Сан-Хосе Шаркс 0
Кубок Англии 20:30 Суонси Сити 0 Манчестер Сити 0
Германия - Бундеслига 21:00 Хемниц 99 0 Раста Фехта 0
Германия - Бундеслига 21:00 Людвигсбург 0 Лёвен Брауншвейг 0
09 февраля 11:56
автор: Степан Шереметьев

Представителям СМИ разрешили использовать российскую символику на чемпионате мира в Поклюке

Международный союз биатлонистов принял решение разрешить российским журналистам демонстрировать государственные символы на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Санкции Всемирного антидопингового агентства не распространяются на представителей СМИ, поэтому IBU решил не вводить запретов на использование символики журналистами, сообщает ТАСС. При этом запрещено передавать символику представителям сборной России.

Напомним, что 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Чемпионат мира стартует в словенской Поклюке 10 февраля 2020 года.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Камару Усман – Гилберт Бёрнс – главное противостояние в полусреднем весеДриусси может уйти в аренду в "Ривер Плейт"Головин стал лучшим игроком тура во Франции«Голый клининг» набирает популярностьМедведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словомУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелести
Головин в компании с Вараном и Стерлингом. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Дана выйдет с сообщением, которое я отправил ему неделю назад». Хабиб – о Уайте, Порье, Коноре и футболе
Накануне турнира собственной организации EFC в Москве известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ" ответил в том числе на вопросы о своем будущем как действующего бойца.
Дюков – об РПЛ, лимите, «молотке» VAR, полиграфе для судей, сборной России и Евро-2020
Президент РФС Александр Дюков, несколько дней назад переизбранный на новый четырехлетний срок, ответил на вопросы журналистов в эфире федерального спортивного телеканала. Приводим самые интересные выдержки из этой беседы.
«Подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны». Легенды биатлона обиделись на Дмитрия Губерниева
Два главных биатлонных шоумена четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и телекомментатор Дмитрий Губерниев сошлись в очередной схватке.
Гимнастка Лидия Иванова и история ее великой любви – в проекте «Легенды спорта»
Русский Месси, сыграл как Иньеста, но пока еще не Царь. Реакция на хет-трик Головина во Франции и России
Три гола полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Нимом» (4:3) вызвали много откликов об игре российского легионера.
Тампа — чемпион не только в хоккее, но и в футболе. Том Брэди выиграл седьмой Супербоул
В суперфинальном поединке чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» не оставил шансов «Канзас-Сити Чифс» (31:9).
От Кирьякова до Головина. Десять российских хет-триков в большой Европе
Александр Головин забил три гола в матче "Ним" - "Монако" (3:4) и стал шестым россиянином, которому удалось оформить хет-трик в составе клуба, представляющего "большую пятерку".
Евгения Медведева: Я не сторонник того, чтобы своих сталкивали друг с другом
Капитан команды «Время первых» Евгения Медведева подвела итоги Кубка Первого канала, завершившегося ее поражением от "Красной машины" Алины Загитовой.
Как Овечкин забил два, отдал два и в итоге проиграл (видео)
Российский суперфорвард «Вашингтона» Александр Овечкин выдал сверхрезультативную игру против «Филадельфии», набрав четыре очка, однако соперник забил семь шайб и обошел «Столичных» в таблице НХЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Бюст Семенович не дает покоя Быстрову, Губерниев против Тихонова, Кокорин и его триумф у фиалок

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика