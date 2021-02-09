Представителям СМИ разрешили использовать российскую символику на чемпионате мира в Поклюке

Санкции Всемирного антидопингового агентства не распространяются на представителей СМИ, поэтому IBU решил не вводить запретов на использование символики журналистами, сообщает ТАСС. При этом запрещено передавать символику представителям сборной России.

Напомним, что 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Чемпионат мира стартует в словенской Поклюке 10 февраля 2020 года.