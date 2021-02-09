Объявлен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету чемпионата мира

В состав сборной войдут: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, сообщает Союз биатлонистов России.
Определен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира в словенской Поклюке. Гонка состоится 10 февраля, начало – в 17:00 (мск).— Биатлон России (@russianbiathlon) February 9, 2021
Состав: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.
(Фото: Nordic Focus) pic.twitter.com/vcAxtf59Hf
Напомним, чемпионат мира по биатлону в Словении пройдет с 10 по 21 февраля 2021 года.
источник: Союз биатлонистов России (СБР)