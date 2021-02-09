Анфиса Резцова: Не думаю, что Логинов сможет побороться за золотую медаль на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Поклюке (Словения), который пройдет с 10 по 21 февраля.

56-летний специалист считает, что от сборной России не стоит ожидать золотых медалей на мировом первенстве.

– Не хочу обидеть Сашу Логинова, но думаю, что он не сможет взять золото на этом чемпионате мира. Медаль – возможно, но не первое место. Мне бы очень хотелось этого, но он не готов сейчас. Думаю, что медалей у девушек тоже не будет. Хотелось бы уже медалей, но не знаю, будут они или нет, – цитирует Резцову Sport24.

Завтра чемпионат мира начнется со смешанной эстафеты. Российскую команду представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.