Представлены комбинезоны сборной России на чемпионат мира (фото)

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) на своей странице в твиттере опубликовала фотографии комбинезонов, в которых российские спортсмены выступят на чемпионате мира в Поклюке.

В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда, на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме.

Добавим, что чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Турнир стартует смешанной эстафетой, в которой российскую сборную представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.