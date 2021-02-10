Ирина Роднина: В биатлоне аукаются допинговые истории

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала запрет для со стороны Международного союза биатлонистов для российских спортсменов.

Во время чемпионата мира по биатлону представителям сборной России нельзя использовать в соцсетях национальный флаг Российской Федерации.

«Наверное, у международной федерации есть обоснования этого запрета, – отметил Роднина в интервью для «Спорт-Экспресса». – В биатлоне в свое время наши спортсмены перешли много границ. Конечно, аукаются допинговые истории. Это же так быстро не пройдет. Мы не делаем никаких выводов. Хоть одного спортсмена наказали? Мы все время говорим только о том, как нам наступают на пятки и нас обижают. Но мы нигде не говорим, что нарушили и должны исправить, а такие-то люди понесли наказание

Мы сами довели ситуацию до такого абсурда. Надолго ли? Не знаю. Не дай бог еще совершатся такие глупости, какие были в легкой атлетике. На страну санкции накладывают, а на спортсмена и на тренера? Может быть, наказание и есть, но у нас информации у нас нет. И всем кажется, что немного поругают, в угол поставят и хватит. А так не получится – отвечать придется по полной. Хотелось бы, чтобы были какие-то выводы».

Чемпионат мира в Поклюке стартует сегодня 10 февраля. В 17:00 по московскому времени начнется смешанная эстафета. За сборную России будет выступать Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.