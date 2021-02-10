Норвегия выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира, Россия – девятая

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Англии 20:30 Суонси Сити 0 Манчестер Сити 0 П1 17 Х 7.9 П2 1.16
Германия - Бундеслига 21:00 Людвигсбург 0 Лёвен Брауншвейг 0
Германия - Бундеслига 21:00 Хемниц 99 0 Раста Фехта 0 П1 1.92 П2 1.88
Англия - Чемпионшип 22:00 Рединг 0 Брентфорд 0 П1 3.8 Х 3.4 П2 2.1
Италия - Серия А 22:00 Брешия 0 Варезе 0 П1 1.27 П2 3.8
Италия - Серия А 22:00 Брешия 0 Варезе 0 П1 1.27 П2 3.8
Германия - Бундеслига 22:30 Ольденбург 0 Гамбург Тауэрс 0 П1 1.27 П2 3.8
Кубок Англии 22:30 Шеффилд Юнайтед 0 Бристоль Сити 0 П1 1.55 Х 4 П2 6.6
Кубок Англии 22:30 Лестер Сити 0 Брайтон энд Хоув Альбион 0 П1 1.76 Х 3.6 П2 5
Германия - Бундеслига 22:30 Меди Байройт 0 Гёттинген 0
Кубок Италии 22:45 Аталанта 0 Наполи 0 П1 1.8 Х 4.3 П2 4.2
Кубок Испании 23:00 Севилья 0 Барселона 0 П1 3.6 Х 3.7 П2 2.1
Кубок Англии 23:15 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотспур 0 П1 2.7 Х 3.2 П2 2.75
Бразилия - Серия А 01:00 Интернасьонал 0 Спорт Ресифи 0 П1 1.44 Х 4.3 П2 8
Бразилия - Серия А 01:15 Форталеза 0 Васко да Гама 0 П1 2.16 Х 3.1 П2 3.7
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс 0 Бостон Брюинз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уизардс 0 Торонто Рэпторс 0
Бразилия - Серия А 03:00 Сан-Паулу 0 Сеара 0
Бразилия - Серия А 03:30 Флуминенсе 0 Атлетико Минейро 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Даллас Маверикс 0 Атланта Хоукс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:30 Монреаль Канадиенс 0 Торонто Мэйпл Лифс 0
Бразилия - Серия А 03:30 Коринтианс 0 Атлетико Паранаэнсе 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззлиз 0 Шарлотт Хорнетс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Тимбервулвз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Бруклин Нетс 0 Индиана Пэйсерс 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Денвер Наггетс 0 Кливленд Кавальерс 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Чикаго Буллз 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Финикс Санз 0 Милуоки Бакс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Оклахома-Сити Тандер 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Йокерит 0 Куньлунь Ред Стар 0
Норвегия выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира, Россия – девятая
10 февраля 18:24
автор: Виктор Шарафудинов

Норвегия выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира, Россия – девятая

За российскую команду выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

В словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону.

Первой гонкой стала смешанная эстафета, в которой одержала победу сборная Норвегии, за которую выступали Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф и Марта Рейселанд. Норвежцы прошли дистанцию 1 час 20 минут и 19,3 секунды, использовав 11 дополнительных патронов.

На 27 секунд от норвежцев отстала сборная Австрия. Давид Комац, Симон Эдер, Дуня Здоуц и Лиза Тереза Хаузер использовали два дополнительных патрона.

Бронза – у команды Швеции, за которую выступали Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон и Ханна Эберг. Сделав восемь дополнительных выстрелов шведы отстали от норвежцев на 30,6 секунды.

Полсекунды шведам в борьбе за бронзу проиграла команды Украины (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная).

Российская команда оказалась в итоговом протоколе лишь на девятом месте. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева уступили норвежцам 2 минуты и 11,4 секунды. Миронова заработала два штрафных круга. Вдобавок россияне вчетвером использовала девять дополнительных патронов.

Следующая гонка на ЧМ в Поклюке пройдет 12 февраля. Мужчины будут соревноваться в спринтерской гонке на 10 км.

Чемпионат мира по биатлону 2021

Поклюка, Словения

Смешанная эстафета, 2 x 7,5 км + 2 x 6 км

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф, Марта Рейселанд) – 1:20:19,2 (0 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов)

2. Австрия (Давид Комац, Симон Эдер, Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузе) – +27,0 (0+2)

3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон, Ханна Эберг) – +30,6 (0+8)

4. Украина (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима, Елена Пидгрушная) – +31,1 (0+8)

5. Франция – +46,2 (1+10)

6. Италия – +58,9 (0+6)

7. Германия – +1:04,9 (0+11)

8. Канада – +2:06,0 (0+6)

9. Россия (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) – +2:11,4 (2+9)…

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Московское "Динамо" сохранит Яшкина и предложило контракт ШипачёвуМикко Койву, сыгравший более 1000 матчей в НХЛ, завершил карьеру"Йокерит" уступил "Северстали"«Этот собачий сын накачен русским допингом»Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом«Голый клининг» набирает популярность
«Спартак» в два с лишним раза круче «Зенита». Доказано соцсетями
Извечный спор двух российских топ-клубов завершился убедительной победой красно-белых, которые в январе намного опередили сине-бело-голубых во взаимодействии с пользователями социальных сетей.
Миранчук, Месси и Гвардиола против Моуринью — победная комбинация (за 14,5)
Поверив в победы "Аталанты", "Манчестер Сити", "Барселоны" и поражение "Тоттенхэма" в кубковых матчах, запланированных в Италии, Англии и Испании на 10 февраля 2021 года, можно сорвать приличный куш на выгодных условиях.
Надежда на Логинова и эстафеты. Как выступят российские биатлонисты на ЧМ-2021 в Словении
«Плеймейкер» анонсирует стартующий 10 февраля в словенской Поклюке 55-й чемпионат мира по биатлону.
Головин в компании с Вараном и Стерлингом. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Дана выйдет с сообщением, которое я отправил ему неделю назад». Хабиб – о Уайте, Порье, Коноре и футболе
Накануне турнира собственной организации EFC в Москве известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ" ответил в том числе на вопросы о своем будущем как действующего бойца.
Дюков – об РПЛ, лимите, «молотке» VAR, полиграфе для судей, сборной России и Евро-2020
Президент РФС Александр Дюков, несколько дней назад переизбранный на новый четырехлетний срок, ответил на вопросы журналистов в эфире федерального спортивного телеканала. Приводим самые интересные выдержки из этой беседы.
«Подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны». Легенды биатлона обиделись на Дмитрия Губерниева
Два главных биатлонных шоумена четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и телекомментатор Дмитрий Губерниев сошлись в очередной схватке.
Гимнастка Лидия Иванова и история ее великой любви – в проекте «Легенды спорта»
Русский Месси, сыграл как Иньеста, но пока еще не Царь. Реакция на хет-трик Головина во Франции и России
Три гола полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Нимом» (4:3) вызвали много откликов об игре российского легионера.
Тампа — чемпион не только в хоккее, но и в футболе. Том Брэди выиграл седьмой Супербоул
В суперфинальном поединке чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» не оставил шансов «Канзас-Сити Чифс» (31:9).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак отжимает бабло Тамбова, Крылья Советов шикуют, бой Тайсон-Холифилд за 20 млрд

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика