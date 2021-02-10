Норвегия выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира, Россия – девятая

В словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону.

Первой гонкой стала смешанная эстафета, в которой одержала победу сборная Норвегии, за которую выступали Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф и Марта Рейселанд. Норвежцы прошли дистанцию 1 час 20 минут и 19,3 секунды, использовав 11 дополнительных патронов.

На 27 секунд от норвежцев отстала сборная Австрия. Давид Комац, Симон Эдер, Дуня Здоуц и Лиза Тереза Хаузер использовали два дополнительных патрона.

Бронза – у команды Швеции, за которую выступали Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон и Ханна Эберг. Сделав восемь дополнительных выстрелов шведы отстали от норвежцев на 30,6 секунды.

Полсекунды шведам в борьбе за бронзу проиграла команды Украины (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная).