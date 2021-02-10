Норвегия выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира, Россия – девятая

В словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону.
Первой гонкой стала смешанная эстафета, в которой одержала победу сборная Норвегии, за которую выступали Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф и Марта Рейселанд. Норвежцы прошли дистанцию 1 час 20 минут и 19,3 секунды, использовав 11 дополнительных патронов.
На 27 секунд от норвежцев отстала сборная Австрия. Давид Комац, Симон Эдер, Дуня Здоуц и Лиза Тереза Хаузер использовали два дополнительных патрона.
Бронза – у команды Швеции, за которую выступали Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон и Ханна Эберг. Сделав восемь дополнительных выстрелов шведы отстали от норвежцев на 30,6 секунды.
Полсекунды шведам в борьбе за бронзу проиграла команды Украины (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная).
Российская команда оказалась в итоговом протоколе лишь на девятом месте. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева уступили норвежцам 2 минуты и 11,4 секунды. Миронова заработала два штрафных круга. Вдобавок россияне вчетвером использовала девять дополнительных патронов.
Следующая гонка на ЧМ в Поклюке пройдет 12 февраля. Мужчины будут соревноваться в спринтерской гонке на 10 км.
Чемпионат мира по биатлону 2021
Поклюка, Словения
Смешанная эстафета, 2 x 7,5 км + 2 x 6 км
1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф, Марта Рейселанд) – 1:20:19,2 (0 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов)
2. Австрия (Давид Комац, Симон Эдер, Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузе) – +27,0 (0+2)
3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон, Ханна Эберг) – +30,6 (0+8)
4. Украина (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима, Елена Пидгрушная) – +31,1 (0+8)
5. Франция – +46,2 (1+10)
6. Италия – +58,9 (0+6)
7. Германия – +1:04,9 (0+11)
8. Канада – +2:06,0 (0+6)
9. Россия (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) – +2:11,4 (2+9)…