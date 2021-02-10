Дмитрий Васильев: Девятое место – это, конечно, провал, спрашивать надо с тренеров

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результат сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира

– Девятое место – это, конечно, провал, а как же еще это назвать? После победы на предыдущей эстафете, где ровно стреляли, сегодня стрелять никто не мог. Правда, Кайшева более-менее отстреляла, а все остальные – это недопустимый штраф. Надо тренеров спрашивать, почему они так развалились после Антхольца, – цитирует Васильева «Чемпионат».

Добавим, что за российскую команду выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, которые уступили занявшим первое место норвежцам 2 минуты и 11,4 секунды.