Светлана Миронова попросила прощение за провальный этап в эстафете на чемпионате мира

“Сегодня была очень тяжёлая гонка. Не ожидала, что будет такое состояние. В первую очередь хочу извиниться перед командой и болельщиками за то, что получилась «стойка» с двумя кругами. Здесь достаточно коварный подход, и, когда я сделала пять выстрелов, началось перевосстановление и винтовка вообще не останавливалась на мишени. Поэтому я не смогла закрыть дополнительными патронами две мишени.

Мы бежали здесь контрольную гонку, и всё было неплохо. Но я думаю, что на контрольной темп был ниже, чем сегодня. Поэтому получилось вот так”, - поделилась российская спортсменка с “Матч ТВ”.

Напомним, что сегодня наши спортсмены пришли девятыми. Призовые места получили Норвегия, Австрия и Швеция.

Соревновательная программа чемпионата мира продолжится спринтерскими гонками. Мужчины выйдут на старт 12 февраля, женщины - на день позже.