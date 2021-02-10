Владимир Драчев: Такой старт на чемпионате мира негативно повлияет на лидеров сборной России

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал результат российской команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

– Плачевные результаты. Такой старт негативно повлияет на лидеров нашей сборной. Это эмоции, мы все понимаем, что главное в спорте – психологическое состояние.

Надеемся, что в следующих гонках смогут бороться. Это будет сложно сделать в индивидуальных, но в эстафетах наши однозначно будут бороться за медали, – передает слова Драчева «Чемпионат».

Добавим, что за российскую команду выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, которые уступили занявшим первое место норвежцам 2 минуты и 11,4 секунды.