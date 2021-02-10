IBU не запрещал российским биатлонистам использовать национальную символику в соцсятех

Комментатор Дмитрий Губерниев опроверг информацию СМИ о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) запретил представителям сборной России использовать в социальных сетях национальную символику во время чемпионата мира.

«Мы на связи с Союзом биатлонистов России, – рассказал Губерниев в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Есть информация, что нет запрета от IBU на использование российской символики в социальных сетях. И этого нет в решении CAS. Крайне любопытно, что разговоры об этом идут. Понятно, что мы, обжигаясь на молоке, дуем на воду каждый раз. Но такого запрета нет! Об этом говорит Союз биатлонистов России».

Сегодня в стартовой гонке ЧМ-2021 сборная России, за которую выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла лишь девятое место в смешанной эстафете.

Остальные соревнования пройдут в Поклюке с 12 по 21 февраля.