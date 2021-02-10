Сергей Чепиков: Не стоит рассчитывать, что сборная России будет побеждать во всех гонках

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал результаты смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира в словенской Поклюке.

- У нашей команды нет стабильности, как у той же сборной Норвегии. После хорошей гонки сразу может пойти неудачная, это мы видели по сезону. Не нужно рассчитывать, что мы будем побеждать во всех гонках. Этапов впереди много, будем надеяться на более позитивный результат, - приводит слова Чепикова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что за российскую команду выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, которые уступили занявшим первое место норвежцам 2 минуты и 11,4 секунды.