Рожков дал комментарий работе спортсменов на смешанной эстафете

Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне. Хорошо в стрельбе себя проявила только Ульяна Кайшева.

«Хотелось, конечно, чтобы первая гонка настраивала на позитивный лад. Ведь от этого многое зависит, потому что в любом другом случае раскачиваться можно долго. Если учитывать результаты предыдущих этапов, можно было надеяться на хороший итог. Но, к сожалению, в очередной раз не получилось. Девятое место — провал. Надеялся, что мы будем в тройке, максимум — в пятёрке. Очередные головные боли для тренерского штаба, чтобы вносить корректировки в дальнейшие командные гонки.

Многие рассчитывали, что Света Миронова справилась со своей проблемной темой в «стойке». Речь даже не о штрафных кругах, а в целом о стрельбе стоя. Хотя существовал достаточно большой процент, что такое может произойти. Свете надо начать бороться — речь о психологии. Не думаю, что проблемы связаны с физическим состоянием или, например, у неё страдает техническая часть. Мы же знаем, на тренировках и индивидуальных гонках человек попадает. Процент попадания планомерно идёт на улучшение, но в командных гонках пока ничего не получается. Наверное, это связано с внутренним дискомфортом в части ожидания: слишком хочется хорошего результата, но пока, к сожалению, не получается.

Что касается неудачного старта, не думаю, что это в негативном ключе скажется на наших лидерах. Как раз на них этот результат никак не повлияет: все они довольно устойчивые, прошли не первый чемпионат. Может, в какой-то степени даже разозлит и заставит сосредоточиться на внутреннем состоянии», — поделился своими мыслями с журналистами российский спортсмен.