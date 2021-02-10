Ольга Зайцева: Можно все «свалить» на переживания

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала результаты смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира в словенской Поклюке.

- Были ошибки, но это первый старт на чемпионате мира. Может быть, опять у нас завышенные ожидания от выступления ребят, да и они очень хотят показать хороший результат. Можно все «свалить» на переживания.

Смешанная эстафета всегда разгоняет чемпионат мира. Ребята почувствовали свои кондиции, на что они готовы, будут разобраны ошибки, и дальше должно быть все нормально, - приводит слова Зайцевой «РИА Новости».

Добавим, что за российскую команду выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, которые уступили занявшим первое место норвежцам 2 минуты и 11,4 секунды.