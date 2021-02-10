Александр Тихонов: Стрельба ужасная, потому что ногами не двигали. Как будто 50 км пробежали

Четырехкратный олимпийский чемпион и бывший президент СБР Александр Тихонов прокомментировал провал российской команды в первой гонке ЧМ-2021 в словенской Поклюке.

В смешанной эстафете сборная России, за которую выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла лишь девятое место. Россияне проиграли победителям норвежцам более двух минут, а Миронова на своем этапе заработала два штрафных круга.

«Судя по движениям, они будто 50 км пробежали, – цитирует Тихионова Sport24.ru – Они буквально всем проигрывали. А кто будет знать, в чем причина? Польховский, этот прохвост, Шашилов? Это не уровень тренеров. Правильно их называют — тренеры по объявлению. Надо было думать раньше, где готовиться к ЧМ. Мы все правильно делали. Селились или повыше, где разница невелика с Антерсельвой и реакклиматизация не нужна. Или ниже, чтобы было меньше кислородного долга.

Мы не знаем, что они делали. Еще и психологический фактор сыграл. Вина и тренеров и спортсменов. Нет лидера. Логинов сам по себе. Елисеев хоть отдохнет к спринту. Общаюсь со спортсменами, им приказано отвечать на вопросы бригады Губерниева. А он сейчас молотит такую чушь после гонки. Машет руками, 9-е место. Это же психологически действует на всех. Мне постоянно звонят и спрашивают, когда этого дурака уберут.

Стрельба ужасная, потому что ногами не двигали и состояние ниже среднего. Мы видели Логинова, когда он в нормальном состоянии палит из пулемета. Миронова тоже перегружена. Вялые движения.