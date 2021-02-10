Анфиса Резцова: У одного ходьбы не хватает, у другого – стрельбы, не знаю, как они готовились

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира в словенской Поклюке.

– Даже не знаю, что сказать… Мне кажется, они неправильно готовились, хотя и Валерий Николаевич говорит, что они вот-вот все будут в форме. У одного спортсмена ходьбы не хватает, у другого – стрельбы. Не знаю, как они готовились вообще.

Не буду заходить вперед, но думаю, что весь чемпионат будет таким и на медали нам рассчитывать не придется. Хотелось бы, чтобы бы было лучше, но пока вот так, – передает слова Резцовой Sport24.ru.

Добавим, что за российскую команду выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, которые уступили занявшим первое место норвежцам 2 минуты и 11,4 секунды.