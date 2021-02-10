Тренер сборной России: Ребята не справились с неким психологическим фактором

Тренер по стрелковой подготовке биатлонистов сборной России Максим Максимов прокомментировал работу россиян на огневом рубеже во время смешанной эстафеты чемпионата мира в Поклюке.

- Ребята выходят бороться и не хотят промазывать. Случается необъяснимое для меня. На тренировках до этого все было в порядке, думаю, что ребята не справились с неким психологическим фактором. Мы приехали с первым номером, понимая, что можем бороться. Ребята просто не справились. Это психология, - передает слова Максимова «РИА Новости».

Добавим, что за российскую команду выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, которые уступили занявшим первое место норвежцам 2 минуты и 11,4 секунды (9 дополнительных патронов + 2 штрафных круга).