Валерий Польховский: Оснований для такого выступления сборной на чемпионате мира не было

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира в словенской Поклюке.

- Прежде всего, мы проведем хорошую аналитику. Оснований для такого выступления не было, ведь мы нормально готовились, проводили ряд развивающих работ. Ребята опытные, но напряжение к концу эстафетных гонок всегда повышается. Если бы Миронова справилась со стрельбой, то результат мог быть другим. Пока имеем то, что есть, - приводит слова Польховского «РИА Новости».

Добавим, что за российскую команду выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, которые уступили занявшим первое место норвежцам 2 минуты и 11,4 секунды.