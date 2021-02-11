Генеральный секретарь IBU пояснил запрет для российских биатлонистов на публикацию флага в соцсетях

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон пояснил запрет для российских биатлонистов на публикацию флага в соцсетях во время проведения чемпионата мира.

«Приведу пример. Александр Логинов в прошлом году отлично выступил в Антхольце, там он отпраздновал победу под российским флагом. Если в своей социальной сети он захочет напомнить о том успехе, то может разместить фото с флагом. Запрет на использование российского флага распространяется только на событие, на котором мы находимся.

Появление такой публикации мы расценили бы нарушением. Что касается изображений, которые были сделаны до чемпионата мира или в прошлых сезонах, то никто их не запрещает», - цитирует Карлссона ТАСС.

Напомним, в декабре прошлого года вступили в силу санкции со стороны WADA в отношении российского спорта. Отечественные атлеты на протяжении двух лет не смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом и гимном. На мировом первенстве биатлонная сборная выступает в статусе команды СБР.

Добавим, что в стартовой гонке на чемпионате мира в Поклюке российская команда заняла девятое место в смешанной эстафете.