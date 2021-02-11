Черезов - о составе сборной России на мужскую спринтерскую гонку на ЧМ-2021

«Оптимальный вариант состава. По большому счёту, у нас есть три человека, которые в течение сезона показали наибольшую готовность, функциональность, - сказал Иван Черезов в интервью изданию Чемпионат.com. - Имею в виду Логинова, Елисеева и Латыпова. Понятно, что шансов у них больше, чем у других ребят. Это чисто по функциональному состоянию в этом сезоне».

Напомним, что благодаря тому что Александр Логинов является действующим чемпионом мира в данной дисциплине, сборная России имеет право заявить на гонку 5 спортсменов. Помимо Александра, в спринте выступят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, и Карим Халили.