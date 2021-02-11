Себастьян Самуэльссон: Я не против России, я против допинга

Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон заявил, что выступает не именно против России, а не приемлет вообще применение допинга в спорте.

«Люди должны уяснить, что я не против России, я против допинга. У России сейчас имеются проблемы, но они есть и у других стран тоже. Я бы хотел увидеть будущее, в котором российские спортсмены смогут соревноваться так же, как и остальные. В котором Олимпиада и Кубок мира будут проходить в России. Но сначала они должны показать, что хотят чистых соревнований», - приводит слова Самуэльссона Sport24, ссылаясь на Aftonbladet.

Напомним, что Россия в ближайшие два года не имеет права выступать на чемпионатах мира и олимпиадах с государственной символикой по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).