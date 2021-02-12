IBU отдал на изучение юристам письмо СБР об использовании цветов российского флага на ЧМ

Международный Союз Биатлонистов (IBU) получил письмо от Союза Биатлонистов России (СБР) об использовании цветов российского флага на ЧМ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу IBU.

«IBU принял к сведению письмо СБР, которое в настоящее время изучают его юристы. IBU также воспользовался услугами юристов для выработки своей интерпретации и исполнения приговора CAS, который был также проверен WADA (Всемирным антидопинговым агентством) на соответствие кодексу», - заявили в IBU.

Напомним, что СБР в своем письме утверждает, что IBU, запретив использования цветов флага Российской Федерации и слова «Россия», превысила санкции, которые накладываются на российские команды на чемпионатах мира и олимпийских играх. Окончательное решение по санкциям WADA в декабре 2020 года принял CAS.