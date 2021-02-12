IBU: Мы понимаем решение CAS как полное исключение использования слова «Россия»

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон заявил, что IBU действует в соответствии с решением CAS.

«Интерпретация правил может быть разной, но мы просто следуем вынесенному решению CAS. Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута, что означает выступление спортсменов в нейтральном статусе. Именно поэтому мы решили использовать сокращенное название RBU». Это наша интерпретация, которая отражает дух принятого CAS решения. Но другие международные федерации могут исполнять решение иначе. Мы же для себя выбрали такой путь. Это наше видение», - цитирует Карлссона ТАСС.

Напомним, СБР отправил в адрес IBU письмо. СБР утверждает, что IBU, запретив использования цвета флага Российской Федерации и слова «Россия», превысила санкции, которые накладываются на российские команды на чемпионатах мира и олимпийских играх. В качестве примера СБР приводит чемпионат мира по гандболу, в котором россияне выступали как Федерация Гандбола России.