IBU: Мы понимаем решение CAS как полное исключение использования слова «Россия»

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига 21:00 Ратиофарм Ульм 0 Гёттинген 0 П1 1.12 П2 6.3
Германия - Бундеслига 21:00 Ольденбург 0 Гисен 46-е 0 П1 1.05 П2 10
Германия - Бундеслига 21:00 Раста Фехта 0 Людвигсбург 0 П1 7.9 П2 1.08
Германия - Бундеслига 21:00 Альба 0 Меди Байройт 0 П1 1.09 П2 7.4
Германия - Бундеслига 22:30 Крайльсхайм Мерлинс 0 Лёвен Брауншвейг 0 П1 1.17 П2 5.1
Германия - Бундеслига 22:30 Хемниц 99 0 Бамберг 0 П1 3.7 П2 1.28
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Фрапорт Скайлайнерс 0 П1 1.08 П2 7.9
Германия - Бундеслига 22:30 РБ Лейпциг 0 Аугсбург 0 П1 1.27 Х 6.3 П2 12.5
Германия - Бундеслига 22:30 Гамбург Тауэрс 0 Баскетс Бонн 0 П1 1.26 П2 3.9
Италия - Серия А 22:45 Болонья 0 Беневенто 0 П1 1.9 Х 3.6 П2 4.5
Англия - Чемпионшип 22:45 Блэкберн Роверс 0 Престон Норт Энд 0 П1 1.98 Х 3.6 П2 4
Испания - Примера 23:00 Сельта 0 Эльче 0 П1 1.49 Х 4.2 П2 8.7
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уизардс 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 2.35 П2 1.59
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Миннесота Тимбервулвз 0 П1 1.51 П2 2.55
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс 0 Бостон Брюинз 0 П1 3.4 Х 4.3 П2 1.9
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Миннесота Тимбервулвз 0 П1 1.51 П2 2.55
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уизардс 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 2.35 П2 1.59
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Атланта Хоукс 0 Сан-Антонио Спёрс 0 П1 1.9 Х 6.5 П2 2.34
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Даллас Маверикс 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Атланта Хоукс 0 Сан-Антонио Спёрс 0 П1 1.9 Х 6.5 П2 2.34
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Бостон Селтикс 0 Детройт Пистонс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Сент-Луис Блюз 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Милуоки Бакс 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Денвер Наггетс 0 Оклахома-Сити Тандер 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Сент-Луис Блюз 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Кливленд Кавальерс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Орландо Мэджик 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Мемфис Гриззлиз 0
12 февраля 13:50
автор: Максим Скороходов

IBU: Мы понимаем решение CAS как полное исключение использования слова «Россия»

Международный союз биатлонистов утверждает, что не превышал свои полномочия при выборе наименования российской команды.

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон заявил, что IBU действует в соответствии с решением CAS.

«Интерпретация правил может быть разной, но мы просто следуем вынесенному решению CAS. Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута, что означает выступление спортсменов в нейтральном статусе. Именно поэтому мы решили использовать сокращенное название RBU». Это наша интерпретация, которая отражает дух принятого CAS решения. Но другие международные федерации могут исполнять решение иначе. Мы же для себя выбрали такой путь. Это наше видение», - цитирует Карлссона ТАСС.

Напомним, СБР отправил в адрес IBU письмо. СБР утверждает, что IBU, запретив использования цвета флага Российской Федерации и слова «Россия», превысила санкции, которые накладываются на российские команды на чемпионатах мира и олимпийских играх. В качестве примера СБР приводит чемпионат мира по гандболу, в котором россияне выступали как Федерация Гандбола России.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ла Лига в ближайшие годы изменит формат турнираСборная России победила Белоруссию на Qazaqstan Hockey OpenНикита Чибриков - в тройке самых юных дебютантов сборных СССР и России«Голый клининг» набирает популярностьФранцузский биатлонист высказался о работе ГуберниеваСамая горячая азиатка Европы, её внешность сводит с ума
Быстрову не дает покоя грудь Семенович, а Федуну — реформа УЕФА. На грани фола#6
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск шестой.
Эксперимент из семи побед. Как воспринимать 100-процентный результат России в Евротуре
Российские хоккеисты выиграли у финнов в стартовом матче «Шведских игр» (3:2).
Андрей Канчельскис: Кокорину надо быть аккуратнее – меня в «Фиорентине» штрафовали за кока-колу
Известный в прошлом полузащитник сборной России, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Глазго Рейнджерс» дал большое интервью «Плеймейкеру».
«Гамула поверил жулику — и потерял работу». Канчельскис — об аферах Богомазова
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис рассказал "Плеймейкеру" о двух неоднозначных эпизодах своей послеигровой карьеры.
«У кого-то эйфория после ЧМ-2018 до сих пор не прошла». Канчельскис — о сборной России
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от выступлений национальных команд России в 2021 году.
Новый шанс Профессора. Загладит ли Ларионов в Швеции канадскую неудачу?
11 февраля матчем с финнами сборная России стартует на «Шведских играх»-2021.
«Спартак» в два с лишним раза круче «Зенита». Доказано соцсетями
Извечный спор двух российских топ-клубов завершился убедительной победой красно-белых, которые в январе намного опередили сине-бело-голубых во взаимодействии с пользователями социальных сетей.
Миранчук, Месси и Гвардиола против Моуринью — победная комбинация (за 14,5)
Поверив в победы "Аталанты", "Манчестер Сити", "Барселоны" и поражение "Тоттенхэма" в кубковых матчах, запланированных в Италии, Англии и Испании на 10 февраля 2021 года, можно сорвать приличный куш на выгодных условиях.
Надежда на Логинова и эстафеты. Как выступят российские биатлонисты на ЧМ-2021 в Словении
«Плеймейкер» анонсирует стартующий 10 февраля в словенской Поклюке 55-й чемпионат мира по биатлону.
Головин в компании с Вараном и Стерлингом. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Блеск и нищета футбола в России - можно ли жить без долгов и кредитов?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика