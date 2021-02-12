Валуев прокомментировал решение IBU об использовании российского флага на чемпионате мира

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение IBU ограничить использование российской символики на время проведения чемпионата мира.

Российская команда не может использовать государственные символы и гимн страны на чемпионате мира из-за санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и выступает в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР). Отметим, что для ее обозначения должна использоваться исключительно английская аббревиатура национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union). В то же время, сборной России разрешили не заклеивать государственные символы на вакс-грузовике и минивэнах.

«Любые попытки подобных придирок абсолютно ненормальны с точки зрения морали. Но существует другая сторона дела: если у них есть на это формальное право, которое может быть обусловлено судебными уставами и прочими нормативами, то ничто не помешает им сделать то, что они хотят.

Это, безусловно, нечистый способ надавить на Россию. Это в лишний раз доказывает, что нас боятся, хотят снять с пробегов. Разве что палки с лыжами не отберут у наших спортсменов… В спорте нет никакой чистоты, это надо понимать», - приводит слова бывшего чемпиона мира по боксу Sport24.ru