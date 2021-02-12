Симон Фуркад: Йоханнес Бе очень силен

Бывший биатлонист Симон Фуракад назвал фаворитов чемпионата мира.

«Я думаю, что Бе будет очень силен. В смешанной эстафете Йоханнес показал, что он в хорошей форме, поэтому думаю, что Норвегия будет бороться за большое количество медалей, - сказал Симон в интервью Sport24.ru. - Также можно ожидать сюрпризов от Франции и России. Например, Александр Логинов не показал хороших результатов в начале сезона, но он, может быть, будет более подготовлен к этому чемпионату мира и поборется за медали. У него есть титул чемпиона мира в спринте, поэтому, почему бы не взять второй такой же».

Чемпионат мира проходит в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля 2021 года. В первой гонке победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии. Йоханесс Бе бежал на втором этапе. Эта золотая медаль стала для него одиннадцатой на чемпионатах мира в карьере. Сборная России заняла в той гонке лишь девятое место.

Добавим, что Александр Логинов является действующим чемпионом мира в спринте.