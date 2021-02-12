Станислав Поздняков: Действия IBU вызывают обеспокоенность

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал сложившийся спор Союза биатлонистов России (СБР) и Международного союза биатлонистов (IBU).

«На данный момент важным фактором обеспечения полноценного участия российских спортсменов в чемпионатах мира является соразмерная имплементация международными федерациями решений CAS, в том числе в части отсутствия запрета на использование цветов российского флага на экипировке спортсменов и в символике национальных федераций, - цитирует Позднякова ТАСС - В этой связи растет наша обеспокоенность ситуацией, которая сложилась сейчас в отношении Союза биатлонистов России. IBU своими действиями, очевидно, выходит за рамки предписаний спортивного арбитража, это позиция юристов, и думаю, что СБР вправе бороться за свои права в полном объеме, в том числе в CAS. Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы в случае соответствующего запроса от коллег из биатлона оказать необходимое содействие для разрешения этой ситуации».

Напомним, что российская команда не может использовать государственные символы и гимн страны на чемпионате мира из-за санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и выступает в нейтральном статусе. IBU запретил использовать в логотипе российской команды использовать цвета национального флага, и назвал команду RBU. С данными действиями не согласен СБР и направил в адрес письмо, указывающее, что IBU превышает свои полномочия и нарушает решение CAS.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Поклюке с 9 по 21 февраля 2021 года.