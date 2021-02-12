Швед Понсилуома выиграл спринт на чемпионате мира. Латыпов – 10-й, а Логинов – 26-й

На чемпионате мира в словенской Поклюке завершилась мужская спринтерская гонка.

Лучший результат на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежами показал шведский биатлонист Мартин Понсилуома – 24 минуты и 41,1 секунды с безупречной стрельбой.

Второе и третье места заняли Симон Детье и Эмильен Жаклен. Детье без промахов проиграл победителю гонки 11,2 секунды, а Жаклен уступил 12,9 секунды, пробежав один штрафной круг.

Из представителей сборной России лучший результат показал Эдуард Латыпов, оказавшись в итоговом протоколе на десятом месте. Отставание Эдуарда от лучшего времени дня составило 33,3 секунды с одним промахом при стрельбе стоя.

Победитель спринта на прошлогоднем чемпионате мира в итальянском Антхольце-Антерсельве Александр Логинов занял лишь 26-е место с отставанием +1:15,0 и двумя промахами.