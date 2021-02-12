Владимир Драчев: Десятое место на чемпионате мира для Латыпова является очень хорошим результатом

Бывший президент СБР Владимир Драчев прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в спринте на чемпионате мира по биатлону.

- Порадовало, что в спринте проявил себя Латыпов. Десятое место на чемпионате мира для него является очень хорошим результатом, а до призеров пока не хватило одного шага, а точнее одного точного выстрела. Но, в целом, он прогрессирует, набирается мастерства, - цитирует Драчева «РИА Новости».

Напомним, что победителем спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке стал швед Мартин Понсилуома, избежавший промахов на двух огневых рубежах и показаввший время 24 минуты 41,1 секунды. Второе место занял француз Симон Дестье (0 промахов, отставание - 11,2 секунды), замкнул тройку лучших его соотечественник Эмильен Жаклен (1, +12,9).