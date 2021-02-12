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12 февраля 19:10
автор: Максим Скороходов

Иван Черезов: Шансы в гонке преследования у российских биатлонистов есть

Трехкратный чемпион мира прокомментировал результаты российских спортсменов.

Трехкратный чемпион мира Иван Черезов прокомментировал результат российских биатлонистов в спринтерской гонке.

«Логинову не хватило концентрации на стрельбе, плюс у него были какие-то проблемы с патроном. Физическую форму Елисеева можно оценить, только посмотрев его результаты по сезону. Может быть, он пробежал в своей обычной скорости. Эдуард Латыпов хорошо шел, но на последнем круге скорость стала падать. Плотность результатов очень высокая, и надо посмотреть, как он отрезки проходил и сколько сам себе проиграл на последнем круге. Халили — достаточно молодой спортсмен, и возможность ему дать выступить на таком уровне вполне логична, - сказал в интервью Sport24.ru Черезов. - Шансы в гонке преследования у нас есть. Здесь четыре рубежа, и стрельба будет иметь еще большее значение, чем в спринте. Главное, чтобы ребята стреляли чисто».

Напомним, что спринтерскую гонку на чемпионате мира выиграл швед Мартин Понсилуома, второе и третье место заняли французы Симона Дестье и Эмильен Жаклен. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов (10 место). Матвей Елисеев стал 19-м, Александр Логинов - 26-м, Антон Бабиков - 53-м, Карим Халили - 64-м. Таким образом из россиян в гонку преследования не отобрался Карим Халили.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Поклюке с 9 по 21 февраля 2021 года. Мужская гонка преследования начнется 14 февраля в 15:15 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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