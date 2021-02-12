Максим Поташев: У сборной России не видно твердого четвертого участника для мужской эстафеты

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев считает, что у тренерского штаба сборной России будут проблемы с выбором состава на мужскую эстафету на чемпионате мира в Словении.

«Большие вопросы вызывает состав на эстафету, – отметил Поташев в интервью для «Советского спорта». – Твердого четвертого участника не видно. Бабиков пока выглядит не очень. А конкуренция в эстафете будет очень серьезная – хороши французы, хороши шведы, норвежцы, несмотря на сегодняшний локальный провал, по-прежнему главные фавориты.

Я помню времена, когда Елисеев быстро бежал и плохо стрелял. Сейчас все наоборот, но не уверен, что такой Елисеев намного лучше того.

Уже давно не показывает приличных результатов Бабиков. Нет никаких причин ожидать чего-то от Халили. Вроде немного странный выбор тренерского штаба, но, с другой стороны, а кого еще ставить? Кто у нас еще есть в резерве? И Бабиков, скорее всего, побежит эстафету. Остается надеяться, что к эстафете он еще наберет».

В сегодняшней спринтерской гонке Бабиков занял лишь 53-е место. Эдуард Латыпов показал 10-й результат, а Александр Логинов – 26-й.