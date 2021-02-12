Дмитрий Васильев: Нельзя говорить, что Латыпов был в миллиметре от пьедестала

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в спринте на чемпионате мира по биатлону.

- Нельзя говорить, что Латыпов был в миллиметре от пьедестала. Если так рассуждать, то и Йоханнес Бе с одним кругом выигрывал бы. Было много сильных спортсменов - Жаклен с кругом третьим стал, это вообще фантастика. Другой вопрос, что шанс, который тебе предоставляется, нужно использовать на сто процентов, но Латыпов его не использовал, к сожалению, - передает слова Васильева ТАСС.

Напомним, что победителем спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке стал швед Мартин Понсилуома, избежавший промахов на двух огневых рубежах и показаввший время 24 минуты 41,1 секунды. Второе место занял француз Симон Дестье (0 промахов, отставание - 11,2 секунды), замкнул тройку лучших его соотечественник Эмильен Жаклен (1, +12,9).