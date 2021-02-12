Максим Поташев: С самого начала сезона Логинов на себя не похож

Магистр игры «Что? Где? Когда?» и президент федерации спортивного бриджа России Максим Поташев прокомментировал результаты мужского спринта на чемпионате мира по биатлону.

Гонку на 10 км с раздельным стартом выиграл шведский биатлонист Мартин Понсилуома, а из российских спортсменов лучший результат показал Эдуард Латыпов, оказавшись на десятой строчке итогового протокола.

Прошлогодний чемпион мира Александр Логинов занял лишь 26-е место.

«Конечно, приятно, что Латыпов лидировал некоторое время, но понятно, что, если бы даже на втором рубеже он не промахнулся, скорее всего, на подиум не попал бы, – отметил Поташев в интервью для «Советского спорта». – Помимо всего прочего, спринт – традиционно не наша гонка.

Логинов, конечно, выиграл ее в прошлом году. Все бывает в этой жизни. Но обычно у нас больше шансов в контактных гонках, с четырьмя рубежами. К сожалению, с самого начала сезона Логинов на себя не похож.