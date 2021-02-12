Александр Тихонов: Надеюсь, у Латыпова проблема финишного круга не станет хронической болезнью

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление российских биатлонистов в спринте на чемпионате мира, который в эти дни проходит в словенской Поклюке.

- Понятно, что Логинов не готов, не его ход. Самое противное то, что мы не знаем, что они делали до турнира.

Не дай бог, если у Латыпова проблема финишного круга станет хронической болезнью. Этот круг должен быть самым быстрым. Он проиграл медаль, ему надо было спокойнее начинать в 10-15 секундах от лидера в начале, но это летом отрабатывается.

Бабикова брали для эстафеты, зачем его тащить вообще? Возьмите молодых. У них уже лоб синий, а они все по этим граблям ходят. Елисеев пропускал эстафету, но ничего не показал, - передает слова Тихонова Sport24.ru.

Напомним, что лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший десятое место (+33,3; 1): перед заключительным огневым рубежом он шел на первом месте, однако из-за промаха не смог побороться за медали. Матвей Елисеев стал 19-м (+1.01,6; 0), Александр Логинов занял 26-е место (+1.15,0; 2), Антон Бабиков финишировал 53-м (+2.06,4; 1), а Карим Халили - 64-м (+2.19,0; 2).