Эдуард Латыпов: Погода в Поклюке так сильно меняется, что нам сложно адаптироваться

Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в спринте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Россиянин лидировал после первой стрельбы, но на втором огневом рубеже допустил один промах, стреляя стоя, и в итоге показал лишь десятый результат. Победителю гонки шведу Мартину Понсилуоме Латыпов уступил 33,3 секунды.

«После смешанной эстафеты старался ни о чем не думать, просто было желание отдохнуть, – цитирует Эдуарда «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу IBU. – В той гонке была сложная погода со снегом, поэтому нужно было восстановление. Именно такая у нас была задача. Самочувствие было сегодня намного лучше, чем позавчера, однако погода в Поклюке так сильно меняется, что нам сложно адаптироваться. Дождь, снег, а сегодня мороз, мы просто были не готовы к этому. Из-за этого на последнем круге произошло западение в скорости».