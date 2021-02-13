Павел Ростовцев: Убежден, в ближайшее время у Латыпова будут медали

Трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Павел Ростовцев прокомментировал итоги мужской спринтерской гонки на чемпионате мира в Поклюке.

- Я очень рад за Эдуарда Латыпова. Видно, что спортсмен в порядке. Он поступательно идет по этому сезону, становится твердым биатлонистом элиты. Быть в топ-10 в такой жесткой рубке очень почётно. Латыпов провел отличную гонку, но не смог на 100 процентов реализовать себя. Если бы отстрелял чисто, тогда и медаль была бы, но в спорте нет сослагательного наклонения.

Про остальных наших ребят сказать особо нечего. Латыпов смело может занести себе эту гонку в актив, а остальным нужно прибавлять, ведь от каждого из них ждали большего. Резерв Эдуарда в стрельбе. Большой резерв. Латыпов матереет, на глазах набирается опыта, становится хорошим биатлонным бойцом. Убежден, в ближайшее время у него будут медали, - передает слова Ростовцева официальный сайт СБР.

Напомним, что лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший десятое место (+33,3; 1): перед заключительным огневым рубежом он шел на первом месте, однако из-за промаха не смог побороться за медали. Матвей Елисеев стал 19-м (+1.01,6; 0), Александр Логинов занял 26-е место (+1.15,0; 2), Антон Бабиков финишировал 53-м (+2.06,4; 1), а Карим Халили - 64-м (+2.19,0; 2).