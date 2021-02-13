Тирил Экхофф выиграла спринт на чемпионате мира

На чемпионате мира в словенской Поклюке завершилась женская спринтерская гонка.

Лучший результат на дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами показала норвежская биатлонистка Тирил Экхофф – 21 минута и 18,7 секунд с безупречной стрельбой.

Второе место заняла французская биатлонистка Анаис Шевалье, один промах помешал ей победить, она отстала от Экхофф на 12 секунд.

Бронзовую медаль заняла белорусская спортсменка Анна Сола, отстрелявшиеся без промахов и финишировавшая с отставанием 14,4 секунд от лидера

Из представителей сборной России лучший результат показала Ирина Казакевич, оказавшись в итоговом протоколе на девятнадцатом месте. Отставание Ирина от лучшего времени дня составило 1 минуту и 19,6 секунд с одним промахом при стрельбе стоя.