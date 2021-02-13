Дмитрий Губерниев: Надо заканчивать с такой подготовкой сборной команды

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал выступления женской сборной России в спринтерской гонке в рамках чемпионата мира, который проходит в словенской Поклюке.

«Женская команда промазала с высотой. Если судить по первым гонкам, решение быть в Поклюке и жить на той же высоте и готовиться — ошибка. Если мы каким-то образом вторую половину проведём сильно и выиграем все гонки, но мы даже в масс-старт не попадаем у женщин… Я обескуражен, не ожидал, - цитирует Губерниева Чемпионат.com - Хочу сказать, что Шашилов был прав с Казакевич, но мы видим, что если отбросить непопадание Мироновой… Надо заканчивать с такой подготовкой сборной команды. Нужно понять, почему остановились на Поклюке, был вариант с Антхольцем. Там норвежцы готовились. Почему этот вариант, который не приносит нам успеха? Это, конечно, чудовищное выступление и мы сейчас, очевидно, проводим первую половину бог знает как».

Напомним, что лучшим результатом сборной России в спринтерской гонке стало девятнадцатое место Ирины Казакевич. Ульяна Кайшева заняла 36-ое место, Евгения Павлова - 51-ое, Светлана Миронова - 64-ое. Таким образом Миронова не попала в гонку преследования

Спринт выиграла норвежская биатлонистка Тирил Экхофф, второй стала француженка Анаис Шевалье, третьей - белорусская спортсменка Анна Сола.

Гонка преследования начнется 14 февраля в 17:30 по московскому времени.