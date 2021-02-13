Дмитрий Васильев: Элита должна уметь в любую погоду и стрелять, и бежать

- Здесь не надо гадать и выдумывать - просто неправильно готовились, вот и все. Прежде всего, все вопросы к Шашилову как к старшему тренеру. Неправильно была выбрана методика. Вообще я скептически относился к назначению Шашилова на должность тренера. Человека, который никакую из сборных - ни юношескую, ни юниорскую - не тренировал, назначают тренером национальной команды. Он не знает ни одной высоты, ни эффекта этих высот. Погода плохая? Для всех одинаковая погода. Они спортсмены высочайшего уровня. Они должны уметь в любую погоду и стрелять, и бежать. Они годами учатся этому. Это элита, а элита должна все уметь и ко всему быть готовой, - приводит слова Васильева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что победу в спринтерской гонке одержала норвежка Экхофф. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше, третьей стала представительница Белоруссии Анна Сола. Лучший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич, занявшая 19-е место.