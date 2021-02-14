Милонов – о высказываниях Бе: Обидно, что норвежцы перестали использовать методы состязания

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Италия - Серия А 1-й тайм, 8' Рома 1 Удинезе 0 П1 1.3 Х 5.7 П2 9.4
КХЛ - регулярный чемпионат 15:00 Металлург Мг 0 Йокерит 0 П1 1.77 Х 4.5 П2 3.8
Франция - Лига 1 15:00 Монако 0 Лорьян 0 П1 1.46 Х 4.8 П2 7.1
Англия - Премьер-лига 15:00 Саутгемптон 0 Вулверхэмптон 0 П1 2.2 Х 3.3 П2 3.7
Англия - Чемпионшип 16:00 Брентфорд 0 Барнсли 0 П1 1.67 Х 3.8 П2 5.7
Испания - Примера 16:00 Хетафе 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.3 Х 3.2 П2 2.08
Италия - Серия А 17:00 Кальяри 0 Аталанта 0 П1 7.3 Х 5.3 П2 1.43
Англия - Премьер-лига 17:00 Вест Бромвич Альбион 0 Манчестер Юнайтед 0 П1 10 Х 6 П2 1.32
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Крайльсхайм Мерлинс 0 П1 3 П2 1.4
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Ним 0 П1 2.65 Х 3.2 П2 2.85
Италия - Серия А 17:00 Кальяри 0 Аталанта 0 П1 7.3 Х 5.3 П2 1.43
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Фиорентина 0 П1 2.8 Х 3.1 П2 2.9
Франция - Лига 1 17:00 Анже 0 Нант 0 П1 2.2 Х 3.1 П2 3.8
Германия - Бундеслига 17:00 Бамберг 0 Альба 0
Франция - Лига 1 17:00 Метц 0 Страсбург 0
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайлайнерс 0 Ратиофарм Ульм 0 П1 2.85 П2 1.43
Франция - Лига 1 17:00 Ренн 0 Сент-Этьен 0 П1 1.96 Х 3.5 П2 4.2
Германия - Бундеслига 17:30 Айнтрахт Ф 0 Кёльн 0 П1 1.52 Х 4.4 П2 6.7
Италия - Серия А 18:00 Варезе 0 Фортитудо 0 П1 3.5 Х 3 П2 2.08
Испания - Примера 18:15 Реал Мадрид 0 Валенсия 0 П1 1.4 Х 5.4 П2 7.9
Франция - Лига 1 19:00 Лилль 0 Брест 0 П1 1.53 Х 4.3 П2 6.7
Англия - Премьер-лига 19:30 Арсенал 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.82 Х 4 П2 4.4
Германия - Бундеслига 20:00 Вольфсбург 0 Боруссия М 0 П1 2.45 Х 3.4 П2 3
Италия - Серия А 20:00 Кротоне 0 Сассуоло 0 П1 3.8 Х 3.8 П2 2
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Лёвен Брауншвейг 0 П1 2.35 П2 1.6
Германия - Бундеслига 20:00 Баскетс Бонн 0 Миттельдойчер 0
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ольденбург 0 П1 3.3 П2 1.33
Испания - Примера 20:30 Леванте 0 Осасуна 0 П1 2.38 Х 3.3 П2 3.3
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Вашингтон Уизардс 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.2 П2 1.36
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
14 февраля 14:00
автор: Артур Гичунцев

Милонов – о высказываниях Бе: Обидно, что норвежцы перестали использовать методы состязания

Ранее олимпийский чемпион заявил, что IBU вынес несерьезное наказание для сборной России на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на высказывание норвежского биатлониста Йоханнеса Бе.

«Очень обидно, что норвежцы перестали использовать методы именно состязания. Русские биатлонисты мозолят им глаза, потому что они достойные для них соперники. Норвежец нынче обмельчал. Они уже не истинны викинги. Использовать допинг под видом лекарства от астмы – позор», – цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее IBU потребовал ограничить использование официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде – без изображения государственного флага России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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