Милонов – о высказываниях Бе: Обидно, что норвежцы перестали использовать методы состязания

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на высказывание норвежского биатлониста Йоханнеса Бе.

«Очень обидно, что норвежцы перестали использовать методы именно состязания. Русские биатлонисты мозолят им глаза, потому что они достойные для них соперники. Норвежец нынче обмельчал. Они уже не истинны викинги. Использовать допинг под видом лекарства от астмы – позор», – цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее IBU потребовал ограничить использование официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде – без изображения государственного флага России.