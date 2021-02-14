Дмитрий Васильев: Большая часть медалей сборной Норвегии выиграна на допинге

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на высказывание Йоханнеса Бе, раскритиковавшего решение IBU в адрес российской сборной.

- Нет доказательств по поводу многих спортсменов, но при этом доктор Шмит, который был пойман, - полная тишина. Где все эти допинг-пробы, спортсмены и так далее? Дисквалифицируют только нас. Большая часть медалей норвежской сборной выиграна на допинге. Да, легализовано справками терапевтическими, обложились ими. Но бежали-то на допинге! Вот чего стоят все их медали, - приводит слова Васильева «Чемпионат».

Ранее IBU потребовал ограничить использование официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде – без изображения государственного флага России.