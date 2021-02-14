Дмитрий Васильев: Большая часть медалей сборной Норвегии выиграна на допинге

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Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 80' Брентфорд 0 Барнсли 2
Испания - Примера 2-й тайм, 85' Хетафе 0 Реал Сосьедад 1 П1 40 Х 9.8 П2 1.08
Германия - Бундеслига 2-я четверть Гёттинген 16 Крайльсхайм Мерлинс 30 П1 7.4 П2 1.07
Франция - Лига 1 1-й тайм, 41' Анже 1 Нант 2 П1 5.8 Х 3.8 П2 1.65
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 44' Вест Бромвич Альбион 1 Манчестер Юнайтед 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 30' Кальяри 0 Аталанта 0 П1 6.2 Х 2.95 П2 1.81
Франция - Лига 1 1-й тайм, 42' Метц 1 Страсбург 1
Германия - Бундеслига 2-я четверть Бамберг 20 Альба 20
Франция - Лига 1 1-й тайм, 42' Дижон 0 Ним 0 П1 1.26 П2 3.5
Германия - Бундеслига 2-я четверть Фрапорт Скайлайнерс 20 Ратиофарм Ульм 26 П1 2.95 П2 1.37
Франция - Лига 1 1-й тайм, 42' Ренн 0 Сент-Этьен 1 П1 5.6 Х 3.5 П2 1.7
Италия - Серия А 1-й тайм, 42' Сампдория 1 Фиорентина 1 П1 3.2 Х 2.45 П2 2.95
Италия - Серия А 1-й тайм, 42' Кальяри 0 Аталанта 0 П1 6.2 Х 2.95 П2 1.81
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 12' Айнтрахт Ф 0 Кёльн 0 П1 1.65 Х 3.8 П2 5
Италия - Серия А 18:00 Варезе 0 Фортитудо 0 П1 2.15 П2 1.7
Испания - Примера 18:15 Реал Мадрид 0 Валенсия 0 П1 1.38 Х 5.5 П2 8.4
Франция - Лига 1 19:00 Лилль 0 Брест 0 П1 1.57 Х 4 П2 6.6
Англия - Премьер-лига 19:30 Арсенал 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.82 Х 4 П2 4.4
Италия - Серия А 20:00 Кротоне 0 Сассуоло 0 П1 3.8 Х 3.6 П2 2.06
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Лёвен Брауншвейг 0 П1 2.35 П2 1.6
Германия - Бундеслига 20:00 Баскетс Бонн 0 Миттельдойчер 0
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ольденбург 0 П1 3.3 П2 1.33
Германия - Бундеслига 20:00 Вольфсбург 0 Боруссия М 0 П1 2.4 Х 3.4 П2 3.1
Испания - Примера 20:30 Леванте 0 Осасуна 0 П1 2.38 Х 3.3 П2 3.3
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Вашингтон Уизардс 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.2 П2 1.36
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Фулхэм 0 П1 2.1 Х 3.4 П2 3.9
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
Бразилия - Серия А 22:00 Васко да Гама 0 Интернасьонал 0 П1 3.5 Х 3 П2 2.3
Германия - Бундеслига 22:30 Гисен 46-е 0 Гамбург Тауэрс 0 П1 3.8 П2 1.27
14 февраля 16:17

Дмитрий Васильев: Большая часть медалей сборной Норвегии выиграна на допинге

Норвежский биатлонист заявил, что IBU вынес для сборной России «самое мягкое наказание, которое можно представить».

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на высказывание Йоханнеса Бе, раскритиковавшего решение IBU в адрес российской сборной.

- Нет доказательств по поводу многих спортсменов, но при этом доктор Шмит, который был пойман, - полная тишина. Где все эти допинг-пробы, спортсмены и так далее? Дисквалифицируют только нас. Большая часть медалей норвежской сборной выиграна на допинге. Да, легализовано справками терапевтическими, обложились ими. Но бежали-то на допинге! Вот чего стоят все их медали, - приводит слова Васильева «Чемпионат».

Ранее IBU потребовал ограничить использование официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде – без изображения государственного флага России.

источник: Чемпионат.com
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