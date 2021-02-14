Дмитрий Свищев: Высказывания Бе можно оценивать как пустоту - пусть читает правила

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал высказывание Йоханнеса Бе, раскритиковавшего решение IBU в адрес российской сборной.

- Это уже не первое высказывание Йоханнеса, он давно известен как консервативный товарищ. Его отношение к России, к российским спортсменам, к сожалению, недоброе. Поэтому его высказывания можно оценивать как пустоту. Во-первых, пусть читает правила об участии в соревнованиях. Спортсмены, независимо от их расы и национальности, имеют абсолютно равные права. Во-вторых, пусть читает решение CAS, - приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Ранее IBU потребовал ограничить использование официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде – без изображения государственного флага России.