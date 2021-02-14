Дмитрий Свищев: Высказывания Бе можно оценивать как пустоту - пусть читает правила

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вчера сегодня завтра
Испания - Примера 2-й тайм, 87' Хетафе 0 Реал Сосьедад 1 П1 40 Х 9.8 П2 1.08
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 81' Брентфорд 0 Барнсли 2
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 44' Вест Бромвич Альбион 1 Манчестер Юнайтед 0 П1 9.2 Х 3.8 П2 1.45
Германия - Бундеслига 2-я четверть Бамберг 20 Альба 20
Франция - Лига 1 1-й тайм, 43' Ренн 0 Сент-Этьен 1 П1 5.6 Х 3.5 П2 1.7
Германия - Бундеслига 2-я четверть Гёттинген 16 Крайльсхайм Мерлинс 30 П1 7.9 П2 1.06
Франция - Лига 1 1-й тайм, 42' Анже 1 Нант 2 П1 6 Х 3.8 П2 1.6
Франция - Лига 1 1-й тайм, 43' Дижон 0 Ним 0 П1 2.75 Х 2.6 П2 3.5
Франция - Лига 1 1-й тайм, 43' Метц 1 Страсбург 1
Германия - Бундеслига 2-я четверть Фрапорт Скайлайнерс 20 Ратиофарм Ульм 26 П1 2.75 П2 1.42
Италия - Серия А 1-й тайм, 44' Кальяри 0 Аталанта 0 П1 6.2 Х 2.95 П2 1.81
Италия - Серия А 1-й тайм, 44' Сампдория 1 Фиорентина 1 П1 3.3 Х 2.33 П2 2.95
Италия - Серия А 1-й тайм, 30' Кальяри 0 Аталанта 0 П1 6.2 Х 2.95 П2 1.81
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 14' Айнтрахт Ф 0 Кёльн 0 П1 1.7 Х 3.8 П2 5
Италия - Серия А 18:00 Варезе 0 Фортитудо 0 П1 2.15 П2 1.7
Испания - Примера 18:15 Реал Мадрид 0 Валенсия 0 П1 1.38 Х 5.5 П2 8.4
Франция - Лига 1 19:00 Лилль 0 Брест 0 П1 1.57 Х 4 П2 6.6
Англия - Премьер-лига 19:30 Арсенал 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.82 Х 4 П2 4.4
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Лёвен Брауншвейг 0 П1 2.35 П2 1.6
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ольденбург 0 П1 3.3 П2 1.33
Германия - Бундеслига 20:00 Баскетс Бонн 0 Миттельдойчер 0
Германия - Бундеслига 20:00 Вольфсбург 0 Боруссия М 0 П1 2.4 Х 3.4 П2 3.1
Италия - Серия А 20:00 Кротоне 0 Сассуоло 0 П1 3.8 Х 3.6 П2 2.06
Испания - Примера 20:30 Леванте 0 Осасуна 0 П1 2.38 Х 3.3 П2 3.3
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Вашингтон Уизардс 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.2 П2 1.36
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Фулхэм 0 П1 2.1 Х 3.4 П2 3.9
Бразилия - Серия А 22:00 Васко да Гама 0 Интернасьонал 0 П1 3.5 Х 3 П2 2.3
Германия - Бундеслига 22:30 Гисен 46-е 0 Гамбург Тауэрс 0 П1 3.8 П2 1.27
14 февраля 16:38

Дмитрий Свищев: Высказывания Бе можно оценивать как пустоту - пусть читает правила

Норвежский биатлонист заявил, что IBU вынес для сборной России «самое мягкое наказание, которое можно представить».

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал высказывание Йоханнеса Бе, раскритиковавшего решение IBU в адрес российской сборной.

- Это уже не первое высказывание Йоханнеса, он давно известен как консервативный товарищ. Его отношение к России, к российским спортсменам, к сожалению, недоброе. Поэтому его высказывания можно оценивать как пустоту. Во-первых, пусть читает правила об участии в соревнованиях. Спортсмены, независимо от их расы и национальности, имеют абсолютно равные права. Во-вторых, пусть читает решение CAS, - приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Ранее IBU потребовал ограничить использование официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде – без изображения государственного флага России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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