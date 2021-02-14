Дмитрий Губерниев: Может быть, у Йоханнеса сегодня погаснет свет, и он возьмет фонарик...

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался по поводу мнения норвежского биатлониста Йоханнеса Бе о санкциях ВАДА в отношении российских биатлонистов.

«В демократической стране пусть говорят что хотят. Так нас наказали или сяк. Они переживают, потому что у них пятый человек не может выступать. Естественно, они будут пыхтеть по этому поводу. Хуже моё отношение из-за этого к Йоханнесу не станет. Это не имеет никакого значения, потому что есть правила, к которым он не имеет отношения. Пусть они говорят, что хотят. Ради бога. Повторюсь, это называется «демократическая страна». Может быть, сегодня вечером у Йоханнеса погаснет свет, а он зажжёт фонарик и пойдёт с ним, освещая дорогу. А нам нужно сконцентрироваться на своих проблемах, у нас их выше крыши, в том числе и в биатлоне», - сказал Губерниев.

Напомним, ранее норвежец усомнился в эффективности санкций ВАДА в отношении россиян, назвав их «слишком незначительными».