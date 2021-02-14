Владимир Драчев: Этот год у Логинова не сложился совсем

Бывший президент СБР Владимир Драчев поделился мнением о выступлении Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

- Стоит отметить один плюс сегодняшней гонки. Александр Логинов показал себя в хорошей беговой форме, это можно назвать маленьким светом в конце тоннеля. Мы все надеемся и ждем медалей от Логинова. Но этот год, конечно, у него не сложился совсем, видели лишь один удачный старт в Италии. Да и то, если разобрать ту гонку по полочкам, он прошёл двадцатым ходом, проиграв две минуты, - приводит слова Драчева «Чемпионат».

Напомним, что гонку преследования на 12,5 км выиграл француз Эмильен Жаклен. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Тиннес Бе. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место, Александр Логинов стал 16-м.