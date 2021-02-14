Владимир Драчев: Этот год у Логинова не сложился совсем

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Испания - Примера 2-й тайм, 87' Хетафе 0 Реал Сосьедад 1 П1 40 Х 9.8 П2 1.08
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 81' Брентфорд 0 Барнсли 2
Германия - Бундеслига 2-я четверть Бамберг 24 Альба 20
Франция - Лига 1 1-й тайм, 43' Метц 1 Страсбург 1
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 44' Вест Бромвич Альбион 1 Манчестер Юнайтед 0 П1 9.2 Х 3.8 П2 1.45
Германия - Бундеслига 2-я четверть Гёттинген 16 Крайльсхайм Мерлинс 30 П1 7.9 П2 1.06
Франция - Лига 1 1-й тайм, 43' Дижон 0 Ним 0 П1 2.75 Х 2.6 П2 3.5
Италия - Серия А 1-й тайм, 44' Сампдория 1 Фиорентина 1 П1 3.3 Х 2.33 П2 2.95
Франция - Лига 1 1-й тайм, 42' Анже 1 Нант 2 П1 6 Х 3.8 П2 1.6
Германия - Бундеслига 2-я четверть Фрапорт Скайлайнерс 20 Ратиофарм Ульм 26 П1 2.75 П2 1.42
Франция - Лига 1 1-й тайм, 43' Ренн 0 Сент-Этьен 1 П1 5.6 Х 3.5 П2 1.7
Италия - Серия А 1-й тайм, 44' Кальяри 0 Аталанта 0 П1 6.2 Х 2.95 П2 1.81
Италия - Серия А 1-й тайм, 30' Кальяри 0 Аталанта 0 П1 6.2 Х 2.95 П2 1.81
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 14' Айнтрахт Ф 0 Кёльн 0 П1 1.7 Х 3.8 П2 5
Италия - Серия А 18:00 Варезе 0 Фортитудо 0 П1 2.15 П2 1.7
Испания - Примера 18:15 Реал Мадрид 0 Валенсия 0 П1 1.38 Х 5.5 П2 8.4
Франция - Лига 1 19:00 Лилль 0 Брест 0 П1 1.57 Х 4 П2 6.6
Англия - Премьер-лига 19:30 Арсенал 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.82 Х 4 П2 4.4
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Лёвен Брауншвейг 0 П1 2.35 П2 1.6
Италия - Серия А 20:00 Кротоне 0 Сассуоло 0 П1 3.8 Х 3.6 П2 2.06
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ольденбург 0 П1 3.3 П2 1.33
Германия - Бундеслига 20:00 Баскетс Бонн 0 Миттельдойчер 0
Германия - Бундеслига 20:00 Вольфсбург 0 Боруссия М 0 П1 2.4 Х 3.4 П2 3.1
Испания - Примера 20:30 Леванте 0 Осасуна 0 П1 2.38 Х 3.3 П2 3.3
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Вашингтон Уизардс 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.2 П2 1.36
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Фулхэм 0 П1 2.1 Х 3.4 П2 3.9
Бразилия - Серия А 22:00 Васко да Гама 0 Интернасьонал 0 П1 3.5 Х 3 П2 2.3
Германия - Бундеслига 22:30 Гисен 46-е 0 Гамбург Тауэрс 0 П1 3.8 П2 1.27
14 февраля 17:27

Владимир Драчев: Этот год у Логинова не сложился совсем

Российский биатлонист, допустив четыре промаха, занял 16-е место.

Бывший президент СБР Владимир Драчев поделился мнением о выступлении Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

- Стоит отметить один плюс сегодняшней гонки. Александр Логинов показал себя в хорошей беговой форме, это можно назвать маленьким светом в конце тоннеля. Мы все надеемся и ждем медалей от Логинова. Но этот год, конечно, у него не сложился совсем, видели лишь один удачный старт в Италии. Да и то, если разобрать ту гонку по полочкам, он прошёл двадцатым ходом, проиграв две минуты, - приводит слова Драчева «Чемпионат».

Напомним, что гонку преследования на 12,5 км выиграл француз Эмильен Жаклен. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Тиннес Бе. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место, Александр Логинов стал 16-м.

источник: Чемпионат.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Криштиану Роналду побил рекорд в социальных сетях по количеству подписчиковВ Брянске во время тренировки хоккеистов рухнула крыша ледового дворцаКарен Хачанов прошел в третий раунд Australian OpenЭто только начало: тренер США — о дисквалификации Большунова«Голый клининг» набирает популярность«Этот собачий сын накачен русским допингом»
Чайковский в честь чемпионов из России. У «Катюши» появился серьезный конкурент
Пока наши спортивные функционеры рассуждают об использовании вместо гимна страны на Олимпиаде песни «Катюша», первый прецедент по замене одного из символов государственности опробован российскими конькобежцами.
«Крылья» распустили кулаки. Массовая потасовка самарцев с боснийцами в Турции (видео)
Контрольный матч с участием клуба ФНЛ "Крылья Советов" не был доигран из-за драки стенка на стенку.
Победы «Ливерпуля», «Ювентуса», «Ман Сити» и «Барселоны» умножат ваш банк почти в 9 раз
Составив экспресс из вполне очевидных выигрышей четырех европейских грандов в матчах чемпионатов Англии, Италии и Испании 13 февраля, можно сорвать приличный куш на очень выгодных условиях.
Сюрпризы от Мироновой и Кайшевой, атака на Олсбю-Рейселанн. Как выступят биатлонистки на ЧМ-2021
Во второй части превью ЧМ-2021 по биатлону, стартовавшего 10 февраля в словенской Поклюке, "Плеймейкер" представляет женскую половину программы, а также сингл-микст.
У Роналду 500 миллионов подписчиков. Достойный ответ контракту Месси на полмиллиарда
Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на которого подписались полмиллиарда жителей Земли.
Быстрову не дает покоя грудь Семенович, а Федуну — реформа УЕФА. На грани фола #6
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск шестой.
Эксперимент из семи побед. Как воспринимать 100-процентный результат России в Евротуре
Российские хоккеисты выиграли у финнов в стартовом матче «Шведских игр» (3:2).
Андрей Канчельскис: Кокорину надо быть аккуратнее – меня в «Фиорентине» штрафовали за кока-колу
Известный в прошлом полузащитник сборной России, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Глазго Рейнджерс» дал большое интервью «Плеймейкеру».
«Гамула поверил жулику — и потерял работу». Канчельскис — об аферах Богомазова
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис рассказал "Плеймейкеру" о двух неоднозначных эпизодах своей послеигровой карьеры.
«У кого-то эйфория после ЧМ-2018 до сих пор не прошла». Канчельскис — о сборной России
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от выступлений национальных команд России в 2021 году.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Блеск и нищета футбола в России - можно ли жить без долгов и кредитов?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика