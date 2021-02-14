Жаклин стал чемпионом мира в пасьюте, Латыпов - седьмой

Француз Эмильен Жаклин выиграл мужской пасьют на проходящем в словенской Поклюке чемпионате мира по биатлону, отстреляв на «ноль» на всех огневых рубежах.

Серебряную награду завоевал швед Себастьян Самуэльссон, также чисто пройдя 4 рубежа и опередив норвежца Йоханнеса Бе, допустившего две осечки и взявшего «бронзу».

Лучшим из российских биатлонистов вновь, как и в спринтерской гонке, стал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место также с двумя промахами.

Александр Логинов и Матвей Елисеев расположились друг за другом на 16-й и 17-й позициях. Логинов допустил 4 ошибки в стрельбе, Елисеев - 3.

Антон Бабиков с 6-ю промахами финишировал 56-м.